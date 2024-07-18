انفجار في مستودع "للدعم اللوجستي" تابع للحشد الشعبي جنوب بغداد

2024-07-18 23:06:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تشكيل لجنة للوقوف على أسباب انفجار مخازن الدعم اللوجستي للواء 42 جنوبي بغداد. وأوضح هيئة الحشد في بيان، أنه في الساعة السابعة من مساء الخميس، وقع انفجار في مخازن الدعم اللوجستي للواء 42 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين تحديدا المعسكر الخلفي في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد. وأضاف البيان، أن "الهيئة شكلت لجنة فنية مختصة للوقوف على أسباب الانفجار، حيث تتواجد جميع كوادر الإنقاذ والفرق الصحية وعجلات الإطفاء". وأشار إلى، أن "الحادث لم يخلف خسائر بشرية وفق المعلومات الأولية، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا". وأكد مصدر أمني "وقوع انفجار في احد مستودعات عتاد الحشد الشعبي جنوب بغداد"،