مقتل قيادي في الجماعة الإسلامية وعنصر في حزب الله بضربات إسرائيلية

2024-07-18 23:06:06 - المصدر: قناة الثامنة

نعت الجماعة الاسلامية، المقربة من حركة حماس الخميس، قياديا من صفوفها قتل بضربة اسرائيلية شنّها في منطقة البقاع، فيما نعى حزب الله أحد عناصره إثر مقتله في جنوب لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل العنصرين في ضربات محددة، وأعلن حزب الله انه شن "هجوما جويا بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون" شمال اسرائيل ردا على ذلك. وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن مقتل القيادي في الجماعة الإسلامية محمّد حامد جبارة من بلدة القرعون، بعدما استهدفته مسيّرة أسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم بصاروخ سيارته في بلدة غزة في البقاع. فيما نعت الجماعة الإسلامية مقتل القيادي، مشيرة الى انّ الحادثة لن