2024-07-18 23:06:06 - المصدر: منصة إيشان

كشف السياسي العراقي حيدر الملا، اليوم الخميس، إنه صدر بحقه 576 أمر إلقاء قبض من جهات حشدية، بسبب مناصرة تظاهرات تشرين. وذكر الملا في تصريح لبرنامج المقاربة الذي يقدمه الزميل سامر جواد وتابعته منصة “إيشان”، أنه “ناصر انتفاضة تشرين التي كانت شيعية على الفاعل السياسي الشيعي”. وأضاف، أنه “ناصر تظاهرات تشرين في الجغرافية الشيعية، […]

ظهرت المقالة بسبب مناصرة تشرين.. حيدر الملا : صدر بحقي 576 أمر إلقاء قبض من جهات حشدية أولاً على ايشان.