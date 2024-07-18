اعتقال تاجري مخدرات ومتهمين بجريمة قتل في الديوانية وبابل

2024-07-18 23:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الخميس،اعتقال تاجري مخدرات في الديوانية، فيما ألقت القبض على قاتلين اثنين ضمن محافظةبابل.

وأفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، بأن "قوة أمنيةتابعة لشعبة مكافحة مخدرات النجف اقتحمت أحد المناطق بمحافظة الديوانية واعتلقتتاجري مخدرات بعملية نوعية"، لافتاً إلى أن "القوة الأمنية صادرت واحدكيلوغرام ونصف الكيلو من مادة الكريستال".

وبين المصدر، أن "المعتقلين تم نقلهما لاحد مراكزمدينة النجف الامنية لغرض اكمال التحقيق معهم ".

وأضاف المصدر، كما ان" قوة امنية اعتقلت شخصين اثنينيشكلان عصابة مختصة بسرقة المواكب الحسينية وسط النجف خلال عشرة محرم الحرامالأولى ".

وتابع المصدر، ان" المعتقلين نفدا 10 عمليات سرقةبحق أصحاب المواكب في المحافظة خلال الأيام الماضية، حيث تم نقلهم لمركز تحقيق خاصلإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

في غضون ذلك، اعتقلت قوة من قيادة شرطة بابل متهمين اثنينبجريمة قتل من أهالي المسيب، صادر بحقهما أمر قبض قضائي وفق المادة 405 من قانونالعقوبات.

وأوضح بيان للقيادة، ورد للوكالة، أنّ "المتهمينإرتكبا جريمتهما في محافظة كربلاء إثر مشاجرة، ولاذا بالفرار، مبيناً أن "مفارزمكافحة الإجرام، تحركت فور تلقي معلومات من شرطة كربلاء حول جريمة القتل، وشرعت بجمعالبيانات والتحري عن الجناة، مما أسفر عن القبض عليهم".