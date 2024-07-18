بابل.. القبض على قاتلين هربا من كربلاء

2024-07-18 23:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، (18 تموز 2024)، عن إلقاء القبض على قاتلين هربا من محافظة كربلاء.

وقال بيان لاعلام شرطة بابل، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز قسم مكافحة إجرام شمال المحافظة، شعبة قضاء المسيب، تمكنت من القبض على إثنين من المتهمين بجريمة قتل من أهالي المسيب، صادر بحقهما أمر قبض قضائي وفق المادة (405) من قانون العقوبات".

وبينت، أنّ "المتهمين إرتكبا جريمتهما في محافظة كربلاء المقدسة على إثر مشاجرة ، ولاذا بالفرار".

وأضافت، أنّ "مفارز المكافحة، تحركت بِعَزم وحزم فور تلقي معلومات من شرطة كربلاء حول جريمة القتل، وشرعت بجمع البيانات والتحري عن الجناة ، مما أسفر عن القبض عليهما".

وأشارت إلى "أنه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين بعد تسليمهما إلى الجهات المختصة".