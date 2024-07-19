افتتاح القرية الأولمبية لدورة باريس 2024

2024-07-19 00:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتحت اليوم بشكل رسمي القرية الأولمبية المخصّصة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، واستقبلت الدفعة الأولى من الرياضيين ومسؤولي الفرق المشاركين في الدورة التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 تموز الجاري وحتى 11 آب المقبل.

وتقع القرية في منطقة سان دوني خارج باريس مباشرة، وتبلغ مساحتها 52 هكتارا وتتكون من 82 مبنى مخصصا لاستضافة الأولمبيين طوال مدة البطولة، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الذين ستستقبلهم القرية الأولمبية 14 ألفا من المشاركين في الأولمبياد، كما أنها تستوعب أيضا عدة آلاف من الموظفين.

وعقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، سيتم تحويل الموقع لمنطقة سكنية ومكاتب إدارية ومحلات تجارية.

وكان قد تم تطوير المنطقة استعدادا لأولمبياد باريس 2024، وتضم بجانب القرية الأولمبية، مركزا جديدا للسباحة، وملعب استاد دو فرانس الذي سيستضيف منافسات ألعاب القوى والحفل الختامي للأولمبياد.

الجدير بالذكر أن العاصمة باريس ستصبح ثاني مدينة في التاريخ، تستضيف دورة الألعاب الأولمبية خلال 3 نسخ مختلفة، وذلك بعد تنظيمها مرتين سابقا في 1900 و1924، وستضاف لها نسخة 2024، في حين كانت العاصمة البريطانية لندن أول مدينة تستضيف الأولمبياد في ثلاث نسخ أعوام 1908 و1948 و2012.