"أمريكي" تائه وسط بغداد يشغل بال القوات الأمنية، فما القصة؟

2024-07-19 01:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإيداع شخص في مركز للشرطة، بعد ادعائه أنه أمريكي الجنسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز: "أثناء تجوال دوريات قاطع حماية منشآت الرصافة الثاني عند مدينة الطب في بغداد، تم ملاحظة شخص قرب مشفى التمريض الخاص يدعي انه مواطن أمريكي ويجيد اللغة العربية، وقد فقدت مستمسكاته مع جهاز الهاتف ومبلغ نقدي".

وأضاف أن القوة الأمنية "تحفظت عليه"، ثم قامت بتسليمه أصوليا إلى مركز شرطة مدينة الطب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.