مانشستر يونايتد يتفق مع نجم سان جيرمان

2024-07-19 01:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن اليونايتد توصل لاتفاق مع مانويل أوجارتي، لاعب باريس سان جيرمان، على كافة بنود التعاقد.وأوضح أن صاحب ال23 عاما يرغب بشدة في الانتقال إلى النادي الإنجليزي هذا الصيف، رغم عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا.وأشار أيضا إلى دخول مانشستر يونايتد في محادثات مكثفة مع باريس سان جيرمان من أجل التوصل لاتفاق بينهما على قيمة الصفقة.وشهدت الساعات الماضية تعاقد اليونايتد مع المدافع الشاب ليني يورو، الذي يمثله البرتغالي جورجي مينديز، وهو وكيل أوجارتي أيضا.وانضم لاعب الوسط الأوروجواياني لصفوف سان جيرمان العام الماضي، قادما من سبورتنج لشبونة مقابل 60 مليون يورو، ليظهر مع الفريق في 37 مباراة.