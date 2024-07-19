مانشستر سيتي يعلن أولى صفقاته للموسم الكروي الجديد

2024-07-19 08:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعاستكمل بطل الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي ضم لاعب المنتخب البرازيلي سافينيو ليكون بذلك أول توقيع للنادي هذا الصيف.وانتقل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً ويشتهر أيضا باسم سافيو من "تروا" ووقع عقدا مع السيتي لمدة خمس سنوات.وقضى سافيو الموسم الماضي معاراً لنادي "جيرونا"، وساعد الفريق على التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.وقال سافيسو في بيان :"سعيد للغاية بالانضمام لمانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي الممتاز والفائز بكأس العالم للأندية والكل يعرف أنه أفضل فريق في العالم الآن، لذا كوني هنا مثير للغاية بالنسبة لي".وعن طموحاته قال: "آمل أن يكون أحد أفضل المواسم في حياتي"، مضيفاً"سأعمل بجد، أنا رجل مجتهد، الأمور لم تأت بسهولة بالنسبة لي، لقد وصلت إلى هنا من خلال العمل الجاد والتفاني يوماً بعد يوم".وتابع: "الدوري الإنكليزي ينمو كثيراً ويمكن أن يكون الأمر صعباً، نعم، ولكن كما قلت، سنعمل يوماً بعد يوم".واختتم قائلاً: "سيكون لدينا أفضل مدرب في العالم، بيب. لذا فهو يعرف ما يجب فعله ليقدم لنا كل شيء على أرض الملعب، لتسهيل الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز قدر الإمكان".من جانبه، قال مدير الكرة في سيتي، تشيكي بيغريستين إن "سافينيو لاعب مثير للغاية وأعتقد أن مشجعي السيتي سيستمتعون فعلا برؤيته يلعب. ما حققه الموسم الماضي في جيرونا كان مميزاً وهو بالفعل لاعب متكامل في منتخب البرازيل وأمامه دور كبير ليلعبه مع مانشستر سيتي هذا الموسم وبعده".ويعد سافيو واحداً من اللاعبين الذين برزوا في الدوري الإسباني العام الماضي، حيث أحرز 11 هدفا وساعد على تسجيل 10 أخرى،وكان جزءا من منتخب البرازيل في كوبا أميركا ولعب 7 مرات مع بلاده.المصدر : سكاي نيوز