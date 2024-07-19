أسعار النفط تتجه للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي

2024-07-19 08:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، مما وضعها على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، إذ أثر ارتفاع الدولار والإشارات الاقتصادية المتباينة على معنويات المستثمرين.

وانخفضت أسعار خام برنت 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 84.73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 82.32 دولارا للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنسبة 0.3٪ في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع طفيف بعد انخفاضه بما يصل إلى 0.2٪ يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي بعد بيانات أقوى من المتوقع بشأن سوق العمل والتصنيع في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع. ويضعف ارتفاع الدولار الطلب على النفط المقوم بالدولار من جانب المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطأ من المتوقع بنسبة 4.7% في الربع الثاني، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في البلاد.

وفي أماكن أخرى على الجبهة الاقتصادية، ارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان في يونيو، مما ترك الباب مفتوحًا أمام رفع أسعار الفائدة في سوق النفط الرئيسية.

و وجدت أسعار النفط بعض الدعم في الجلستين السابقتين بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن انخفاض أسبوعي أكبر من المتوقع في مخزونات النفط.

ومع ذلك، قال المحللون في شركة FGE الاستشارية إن اتجاهات المخزون الأوسع تبدو أكثر هبوطية من المتوقع هذا الشهر.

وأشاروا إلى أن مخزونات الخام تسحب بوتيرة أبطأ من المعتاد في هذا الوقت من العام وأن مخزونات الوقود العالمية ارتفعت الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قالت ثلاثة مصادر لـ"رويترز" يوم الخميس إن من غير المرجح أن توصي مجموعة أوبك+ المنتجة بتغيير سياسة الإنتاج للمجموعة، بما في ذلك خطة لبدء تفكيك طبقة واحدة من تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من أكتوبر.