2024-07-19 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة مباراتا الـ (بلي أوف) لدوري نجوم العراق لتحديد المتأهلين لخوض البطولات الخارجية.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المباراة الأولى ستجمع فريق الزوراء بنظيره القادم من الشمال دهوك على ملعب الشعب الدولي".وأضاف أن "المباراة الثانية التي يضيفها ملعب الزوراء يلتقي فيها فريقا النجف وزاخو".يشار الى أن اتحاد الكرة حدد منافسات الـ(بلي أوف) بمباراة واحدة، وفي حالة التعادل تذهب مباشرة الى ركلات الترجيح دون لعب أشواط إضافية، والفائزان من المباراتان يلعبان بينهما مباراة واحدة، وفي حالة التعادل تذهب الى ركلات الترجيح، والفائز منهما يذهب للمشاركة في بطولة الأندية العربية، بينما يذهب الخاسر للمشاركة في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية .