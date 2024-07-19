2024-07-19 11:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، عن وجود تقدم بملف مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، مبيناً أن الفساد ما زال ينخر بالدولة.

وقال السلامي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك تقدماً ملحوظاً في عمل هيئة النزاهة الاتحادية في مكافحة عمليات الفساد من خلال القبض على الفاسدين في مختلف مؤسسات الدولة، ورغم كل تلك الجهود مازال الفساد ينخر في جسد الدولة العراقية ويشكل تهديداً لها".

وأضاف انه "لا توجد هناك احصائيات لغرض المقارنة ما بين السنة الماضية والسنة الحالية بشأن عمليات مكافحة الفساد، لكن بصورة عامة هناك ارتفاع في عمليات مكافحة الفساد من الجهات الرقابية".

وأوضح السلامي أن "لجنة النزاهة النيابية تشيد على ما تقوم به هيئة النزاهة من جهود كبيرة"، مبيناً أن "لجنته ما زالت ترصد حالات الفساد وترفعها الى الجهات المختصة في النزاهة والقضاء".

وأعلنت هيئة النزاهة، في وقت سابق، تنفيذ 166 عملية ضبط من قبل مديرياتها ومكاتبها في بغداد والمحافظات خلال شهر حزيران 2024 فقط، أدت الى اعتقال 18 متهماً.



