تراجع نمو صادرات اليابان وسط "مخاوف صينية"

2024-07-19 11:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أظهرت بيانات، أن الصادرات اليابانية ارتفعت في يونيو للشهر السابع على التوالي ، لكن وتيرة النمو تباطأت إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر العام الماضي ، مما يؤكد المخاوف من أن التباطؤ في الصين قد يعيق الاقتصاد الياباني المعتمد على التجارة. قد يؤدي تباطؤ الصادرات إلى تحطيم آمال صانعي السياسات في أن يعوض الطلب الخارجي القوي الاستهلاك المحلي الضعيف. من المتوقع أن يخرج الاقتصاد الياباني من انكماش أكثر حدة من المتوقع في الربع الأول. وفقا لبيانات وزارة المالية ، ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 5.4 ٪ على أساس سنوي في يونيو ، وهو أقل من الزيادة البالغة 6.4 ٪ التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز. كان نمو الصادرات 13.5 ٪ في مايو. وساعد انخفاض الين ، الذي بلغ أدنى مستوى له في 38 عاما ، على تعزيز قيمة الصادرات ، لكن أحجام التداول انخفضت بنسبة 6.2 ٪؜ في يونيو.