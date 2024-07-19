اعطال تقنية على مستوى العالم تعطل الطيران وخدمات الانترنت

2024-07-19 11:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعنت عدة دول وشركات طيران، عن اعطال تقنية اصابت خوادمها دون معرفة الأسباب. والبداية من الولايات المتحدة، حيث أفادت وكالة الطيران الأمريكية بتوقف حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات، وأيضا شركتا يونايتد وأليجانت للطيران الامريكيتين اعلنتا وقف رحلاتهما مؤقتا بسبب مشكلة في الاتصالات. ومن ثم إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، التي أكدت مواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع مطاراتها، كذلك ابلغ مطار برلين عن أعطال تقنية تسببت بتعطيل رحلاته. أما شركة مايكرو سوفت فأعلنت عن خلل في نظامها العام العالمي، وأكدت مواصلة التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي يشوبها الخلل. وبينت الداخلية الأسترالية فقالت أن الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك، والتي أوضحت انها على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم. فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل.