2024-07-19 11:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن موعد المباراتين الفاصلتين لمباراتي الـ"بلي أوف" لتأهل الفريق الذي سيمثل أندية العراق في بطولتي الاندية العربية والخليجية، والـ"بلي اوت" التي سيتم من خلالها تحديد صعود الفريق الثالث لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وستقام المباراتان الفاصلتان يوم 24 من شهر تموز الجاري عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويحتضن ملعب الشعب الدولي المباراة الحاسمة لـ "البلي اوف" بين الفائز من الزوراء صاحب المركز الثالث مع دهوك صاحب المركز السادس، والنجف صاحب المركز الرابع مع زاخو صاحب المركز الخامس.

بينما يستضيف ملعب الزوراء مباراة الـ"بلي اوت"والذي يجمع الفائز من لقاء صاحبي المركز الثالث (المجموعة الاولى والثانية) في الدوري الممتاز وهما الرمادي مع البيشمركة، مع الفائز من مباراة صاحب المركزين الـ 17 و الـ 18 من دوري نجوم العراق القاسم ونفط البصرة والفائز سيكون ضمن فرق دوري النجوم للموسم 2024-2025.

يشار الى ان نادي الشرطة، بطل مسابقة دوري نجوم العراق للمحترفين لموسم 2023-2024، سيمثل العراق في مسابقة النخبة الآسيوية، بينما سيشارك الوصيف، نادي القوة الجوية، في مسابقة دوري أبطال آسيا.