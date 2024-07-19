التخطيط النيابية: تقرير تقييم البرنامج الحكومي سيعرض بشفافية عالية ويراعي المنجزات

2024-07-19 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واع - وسام الملاحددت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، اليوم الجمعة، موعد عرض تقريرها الخاص بتقييم البرنامج الحكومي، فيما أكدت أنه سيعرض بشفافية عالية ويراعي منجزات الحكومة.وقالت رئيس اللجنة ليلى التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة ستعرض تقريرها الخاص بتقييم البرنامج الحكومي مع بدء عمل مجلس النواب"، مبينة أن "تأخير إصدار التقرير جاء لتنضيجه وإعداده، حيث كنا بانتظار التقرير السنوي الأول من الحكومة وبعد إصداره بدأ مجلس النواب بالعطلة التشريعية، ومع بداية عمل مجلس النواب سيعرض التقرير أمام أعضاء مجلس النواب وأمام الإعلام بشكلٍ كامل".وأضافت التميمي أن "التقرير سيعرض بشفافية عالية ويراعي منجزات الحكومة"، موضحة أن "التقرير خال من النسب والأوزان، وهذه الملاحظة رفعتها اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء، وهو بدوره أصدر قراراً داخل مجلس الوزراء بضرورة احتساب الأوزان والأهمية النسبية، وهذا دليل على التنسيق العالي بين اللجنة والمكتب التابع إلى رئيس مجلس الوزراء الذي تم تشكيله برئاسة وزير التخطيط، وتعمل الوزارة على تعميم المعايير المطلوبة لاحتساب الأوزان".وتابعت أن "اللجنة ركزت على إنجازات الوزارات، وتقاس بناء على الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها والمشاريع المنجزة ونسبة إنجاز المشروع خلال الفترة التي عملت بها".وأكدت أن "رئيس مجلس الوزراء متواصل ومهتم باعتباره كان عضو اللجنة، وهو من قيم الحكومة السابقة، وهذه استجابة نوعية وفريدة لم نشهدها في الحكومات السابقة ومتابعة اللجنة مع لجنة التخطيط كانت قوية ومهمة"، لافتة إلى أن "التقرير جاهز، وسيعرض مباشرة أمام مجلس النواب والإعلام بعد بدء أعمال الفصل التشريعي الجديد".