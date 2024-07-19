بتهم مختلفة.. شرطة بغداد تلقي القبض على العشرات

2024-07-19 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر في قيادة شرطة بغداد الرصافة، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على 40شخصاً بتهم مختلفة بينها القتل والمشاجرة والتزوير وبيع المشروبات الكحوليةوالتسول.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قسم الصدر الثاني مركز شرطة الثورةوبصحبة مفارز مدنية وحسب المعلومات المتوفرة بوجود شخص مطلوب وفق المادة (406 قتلق. ع) لمركز شرطة العزير في محافظة ميسان، تمكنت و بكمين محكم من إلقاء القبض علىالمتهم تولد 1979 في مدينة الصدر".

وبينأنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإيداعه التوقيف من قبل مركز شرطةالثورة".

وأضافأن "بلاغاً وصل إلى مركز شرطة سبع قصور شرقي بغداد يفيد بوجود مشاجرة وإطلاقنار وعلى الفور تم تشكيل فريق من قسم شرطة الشعب وضابط مركز شرطة سبع قصور والقوةالماسكة للأرض من الشرطة الاتحادية، وتم القبض على المتهم تولد 2009 يعمل كاسباًويسكن منطقة سبع قصور شرقي بغداد".

وأوضحأن "المتهم تشاجر مع المشتكي وأطلق النار عليه في الهواء وتم القبض علىالمتهم مع ضبط سلاح نوع كلاشنكوف بحوزته وإيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءاتالقانونية بحقه".

وتابعالمصدر "كما تم القبض على متهم وفق أحكام المادة 457 من قانون العقوباتالعراقي، من قبل قوة بمفارز مدنية و بأمرة ضابط مركز الملعب واتخاذ الإجراءاتالقانونية بحقه وإيداعه التوقيف من قبل مركز شرطة الملعب، وهو مطلوب إلى مركز شرطةالفحامة في عدة قضايا تحقيقية".

وأشارالمصدر إلى أن "عمليات متفرقة في قاطع الرصافة أسفرت عن إلقاء القبض على متهمبالتزوير ومطلوب إلى مركز باب الشيخ، وآخر متهم بخيانة الأمانة مطلوب لمركز شرطةالقاهرة، و متهم بالاعتداء تم تسليمه لمركز شرطة مدينة الطب، وشخص مطلوب وفقالقرار 160 لإجراءت مركز شرطة الأعظمية".

وأردفأنه "ضمن ممارسة أمنية تم ضبط شخصين اثنين يستقلان عجلة محملة بأكثر من 100قنينة مشروبات كحولية في منطقة الأعظمية، وأربعة آخرين من الباعة الجوالينللمشروبات الكحولية في منطقة الأعظمية أيضاً، كذلك القبض على شخص تولد 2002 فيمنطقة سيد سلطان علي أيضاً يبيع المشروبات الكحولية".

وضمنحملة مكافحة التسول والتشرد، أوضح المصدر أن "المفارز المدنية التابعة لمقرمديرية النجدة ومن خلال تجوالها بالتقاطعات ضمن منطقة الزعفرانية ألقت القبض على13 متسولاً ضمن تقاطعات وشوارع الزعفرانية، وعشرة آخرين في منطقة الأعظمية، وثلاثةمتسولين أطفال في تقاطع النداء وسط بغداد".