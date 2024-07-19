2024-07-19 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، ارتفاع نسبة التضخم السنوي في شهر أيار 2024 بنسبة 3.4% في عموم العراق، وفقا لما أظهرته بيانات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للاحصاء.

وذكرت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، أن نسبة التضخم السنوية في إقليم كوردستان بلغت 5.34% ، بينما بلغت نسبة التضخم في المحافظات الوسطى 2.25% ، وبلغت نسبة التضخم في المحافظات الجنوبية 2.6% .

ووفقا للتقرير، فإن الارتفاع الأكثر للأسعار كان في خدمة الكهرباء إذ ارتفعت بنسبة 45.47% ، والسجائر بنسبة 23.7% ، والأسماك بنسبة 14% ، وخدمات الترفيه بنسبة 12.9% ، واللحوم بنسبة 10.39%.

كما أشارت المؤسسة إلى أن، مواد الألبان والزيوت والفواكه والخضروات شهدت انخفاضا بنسب التضخم في جميع محافظات العراق.

وقال التقرير، إنه باعتماد هذه البيانات فإن الغريب أن السلع التي تستورد من الدول الممنوع استخدام التعاملات المصرفية معها والتي تستخدم السوق الموازي لتوفير العملة الاجنبية لشراء هذه السلع قد انخفضت اسعارها، وهي الخضراوات، والفواكه، والالبان، والزيوت، بينما السلع التي تستخدم التعاملات المصرفية لاستيرادها مثل: اللحوم، والاجهزة الكهربائية، والاجهزة المنزلية، والأثاث قد ارتفعت مما يعني ان نسب ارتفاع الاسعار في العراق تتأثر بعوامل خارجية أكثر بكثير من تأثرها بسعر الصرف في السوق الموازي.

ولاحظ التقرير، عدم ارتفاع التضخم في أسعار الوقود على الرغم من رفع أسعار الوقود المحسن بنسبة 100% في شهر أيار الماضي مما يشير الى ملاحظات في آلية احتساب نسب التضخم.

ويعد مؤشر التضخم واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية التي توضح تأثير مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تحدث في البلاد، والتي تتطلب مراقبة وتدقيق مستمرين من مختلف الجهات الرقابية لاعتماد بيانات دقيقة وصحيحة تعكس الواقع الحقيقي للأحداث الاقتصادية التي تحدث في العراق.