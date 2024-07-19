2024-07-19 12:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أبلغ مستخدمو خدمات شركة مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنوك وشركات طيران، عن انقطاعات واسعة النطاق، الجمعة، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365. ولم يكن السبب والطبيعة الدقيقة وحجم الانقطاع واضحا. ويبدو أن مايكروسوفت تشير في منشوراتها على […]

ظهرت المقالة انقطاع خدمات مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم أولاً على ايشان.