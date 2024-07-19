سلطة الطيران المدني: مطارات العراق لم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة العالمي

2024-07-19 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، أن مطارات العراق لم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة العالمي.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "حركة الطيران في العراق طبيعية، ولم تتأثر بالخلل التقني لأنظمة الحوسبة العالمي".وتسبب عطل في منصة الأمن السيبراني "كراود سترايك" بمشاكل عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.