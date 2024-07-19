محافظ بغداد: مشاريع المجاري ستنجز قبل موعدها المحدد

2024-07-19 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الجمعة، على متابعة مشاريع المجاري الاستراتيجية الأربعة لإنجازها قبل موعدها المحدد، فيما أوضح آلية معالجة التعارضات أمام المشاريع الاستراتيجية.

وقال العلوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة لديها 4 مشاريع استراتيجية للمجاري وهي (مشروع مجاري أبو غريب، مشروع مجاري سبع البور، مشروع مجاري الوحدة، ومشروع مجاري النهروان) وضع حجر الأساس لها قبل مدة وباشرت الشركات بالتنفيذ وهيأت الأرضية للعمل الجدي".

وأكد على "متابعة هذه المشاريع، وستكون هناك زيارات ميدانية مكثفة حتى تنجز بأسرع من الوقت المحدد لها"، لافتاً إلى أن "التعارضات تتم معالجتها عبر المتابعة المباشرة مع المشرفين من قبل الشركات المنفذة وتسهيل اتصالهم المباشر مع الجهات المعنية لرفع التعارضات والمساعدة في إنجاز المشاريع".