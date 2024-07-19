الرافدين: طبقنا النظام المصرفي الشامل في العشرات من فروعنا

2024-07-19 12:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن تطبيق النظام المصرفي الشامل في 33 فرعاً للمصرف ومن ضمنهم فرع النور في كركوك. وذكر بيان للمصرف أنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي في الانتقال من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، يعلن مصرف الرافدين تطبيق النظام المصرفي الشامل في فرع النور في كركوك لينضم بذلك الى الفروع التي تم تفعيل النظام الشامل في بغداد والمحافظات بالاضافة الى فروع المنافذ الحدودية (زرباطية - سفوان - عرعر - طريبيل) ليصبح عدد الفروع النافذة والمنجزة للنظام (33) فرعا، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز النظام المصرفي وتحقيق متطلباته ومغادرة العمل الورقي والتوجه الكلي الى الأنظمة الالكترونية". وأكد المصرف