عطل مفاجئ في محطة الفداء الثانوية يزيد ساعات قطع الكهرباء المبرمج

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار عن تعرض محولة قدرة في محطة الفداء الثانوية الجديدة لعطب مفاجئ الليلة الماضية، مما أدى إلى خروجها عن العمل. وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية ان المحطة تعمل حاليا بمحولة واحدة فقط، مما سيؤدي إلى زيادة ساعات القطع...

