2024-07-19 13:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-السليمانية

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، في تشرين الأول المقبل، فأن الحديث عنها في الشارع الكردي بالمقاهي والمؤسسات العامة وحلقات النقاش مازال ضعيفا أو معدوماً، في مؤشر يراه مختصون بأنه يوحي لـ"مقاطعة متوقعة".

وقال المحلل السياسي لقمان حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، إن "هذا الملف غائب عن نقاش الشارع الكردي، ولا نكاد نسمع أي نقاش عن الانتخابات إلا في القنوات الإخبارية".

وأضاف أنه "حتى منصات التواصل الاجتماعي ومساحات التليغرام ومجموعات الواتساب الكردية ليس فيها أي تفاعل ونقاش عن الانتخابات، وهذا الأمر يؤكد وجود توجه شعبي لمقاطعة كبيرة بسبب أوضاع المواطن الاقتصادية والمالية، وفشل الأحزاب بتقديم الخدمات له".

ومن المؤمل اجراء سادس انتخابات لبرلمان كردستان في 20 تشرين الأول 2024، وذلك لأول مرة منذ 2018، بعد تأخرها اكثر من عامين حيث كان من المقرر ان تجرى في عام 2022، الا انه تم تأجيلها اكثر من مرة.

ويرى مراقبون أن توطين رواتب موظفي الإقليم والقوات الامنية في كردستان على بغداد بشكل مباشر، سيؤثر بشكل كبير على مدى تبعية وانسجام مواطني كردستان مع الأحزاب الحاكمة في الإقليم.

وفي انتخابات كردستان 2018 بلغت نسبة المشاركة 57%، كان أقلها في السليمانية واربيل، واعلاها في دهوك.