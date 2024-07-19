2024-07-19 13:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد هريس، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، أن المجلس مصمم على إجراء تغييرات على مستوى مدراء الدوائر في المحافظة.

وقال هريس في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس محافظة نينوى مصمم على إجراء تغيير واسع في نينوى يشمل مدراء الدوائر كما شمل رؤساء الوحدات الإدارية، ولن نتأثر بأي اعتراضات".

وأضاف أن "من حق أي كتلة أو عضو في مجلس محافظة نينوى الاعتراض القانوني، ولكن الاعتراضات الحالية هي سياسية فقط، لذلك سنصمم على إجراء تغيير شامل وواسع، لأن نينوى تعاني من تقصير واضح والمواطن يعاني خدميا وإداريا، والتغيير ضروري لغرض تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين أوضاع المحافظة".

ويوم أمس الخميس، كشف مصدر مطلع، عن وجود توجه في مجلس محافظة نينوى لإقالة المحافظ عبد القادر الدخيل من منصبه.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "كتلة مستقبل نينوى أبدت اعتراضها الشديد على عدم قيام المحافظ عبد القادر الدخيل بالتوقيع على كتاب تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، الذين صوت عليهم المجلس سابقا".

وأضاف أن "المحافظ تجاوز المدة القانونية المحددة لها وهي 15 يوما، بالتالي فان هنالك توجه لإقالته من منصبه".

ويعقد مجلس محافظة نينوى اليوم الخميس اجتماعا جديدا، لمناقشة واقع المحافظة، وسط استمرار مقاطعة كتل الديمقراطي الكردستاني ونينوى لأهلها.

جدير بالذكر ان مجلس محافظة نينوى، صوَّت يوم 2 تموز 2024، على اعفاء واستبدال جميع قائمي المقام في المحافظة.

وذكر مراسل "بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة نينوى صوت على إعفاء جميع قائمي المقام ومدراء النواحي في المحافظة".

وأضاف، إن "مجلس محافظة نينوى انتخب سيدو الاحمدي قائمّقام قضاء سنجار، والتصويت على رعد ناصر قائمّقام قضاء تلكيف، والتصويت على خليل هابش قائمّقام قضاء تلعفر، وشعلان الغلب الجربا قائمّقام قضاء البعاج، فضلا عن التصويت لفواز مشعان الشلال مديراً لناحية ربيعة".