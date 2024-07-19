2024-07-19 13:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ذكرت رويترز، اليوم الجمعة، أن انقطاع خدمات السحابة من مايكروسوفت أدى إلى وقف بعض شركات الطيران لرحلاتها. وقالت شركة فرونتير إيرلاينز الأمريكية يوم الجمعة إن أنظمتها تأثرت بهذا الانقطاع. أوقفت شركات الطيران الأمريكية الكبرى، بما في ذلك أمريكان إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، رحلاتها صباح يوم الجمعة بسبب مشاكل في الاتصال، وذلك بعد أقل من ساعة من إعلان مايكروسوفت حل مشكلة انقطاع خدمات السحابة التي أثرت على عدة شركات طيران منخفضة التكلفة. لم يتضح على الفور ما إذا كانت دعوة وقف الرحلات مرتبطة بانقطاع خدمات السحابة لدى مايكروسوفت. بالإضافة إلى أمريكان ودلتا، أوقفت يونايتد إيرلاينز وأليجيانت إير رحلاتها أيضًا.