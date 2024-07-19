هل تأثر العراق بالخلل التقني العالمي؟.. توضح حكومي "مهم"

2024-07-19 13:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الجمعة، حقيقة تأثر المطارات في العراق بالخلل التقني العالمي. وقال المتحدث باسم السلطة جهاد الديوان، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز إن حركة الطيران في العراق طبيعية جدا، للرحلات المغادرة والقادمة والعابرة للأجواء العراقية ولكافة المطارات العراقية ولم تتأثر بالخلل التقني العالمي اطلاقاً. فيما قال مسؤولو مطاري أربيل والسليمانية، إنهم لم يواجهوا أي مشاكل بسبب انهيار النظام التقني في العالم. وأكد مدير مطار السليمانية الدولي، هاندرين هيوا مفتي، بحسب وسائل اعلام كردية، تابعتها بغداد اليوم، إن مشكلة تقنية أثرت على بعض المطارات حول العالم، لكننا لم نواجه أي مشاكل في رحلاتنا حتى الآن. وقال مصدر في مطار أربيل الدولي ، إن الرحلات تسير وفق الخطة الموضوعة ولا توجد أي مشاكل فنية. وأثرت المشكلة الفنية على الولايات المتحدة وأستراليا وأجزاء من أوروبا، حيث تم تعليق معظم رحلات المطارات والقطارات والعبارات. كما عانت أنظمة الاتصالات بشكل عام حيث يتم استخدام أجهزة مايكروسوفت. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت عدة دول وشركات طيران، عن اعطال تقنية اصابت خوادمها دون معرفة الأسباب. والبداية من الولايات المتحدة، حيث أفادت وكالة الطيران الأمريكية بتوقف حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات، وأيضا شركتا يونايتد وأليجانت للطيران الامريكيتين اعلنتا وقف رحلاتهما مؤقتا بسبب مشكلة في الاتصالات. ومن ثم إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، التي أكدت مواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع مطاراتها، كذلك ابلغ مطار برلين عن أعطال تقنية تسببت بتعطيل رحلاته. أما شركة مايكروسوفت فأعلنت عن خلل في نظامها العام العالمي، وأكدت مواصلة التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي يشوبها الخلل. وبينت الداخلية الأسترالية فقالت أن الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك، والتي أوضحت انها على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم. فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل.