بعد يومين من البحث .. العثور على جثة شاب غرق في مصيف "كلي علي بك"

2024-07-19 13:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في ادارة منطقة "سوران" المستقلة بإقليم كوردستان، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة شاب في مصيف "كلي علي بك".

ووفقا لبيان صادر عن اعلام المديرية، فإن تم العثور على جثة (زياد عبد القادر بهجت) الذي غرق في نهر كلي علي بك، بعد يومين من البحث المتواصل عنها.

وأوضح البيان أنه تم انتشال الجثة من النهر.

وكان مصدر قد أفاد قبل ايام قليلة بغرق شاب في الثلاثينيات من عمره في نهر "كلي علي بك".