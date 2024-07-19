صندوق النقد: ينبغي لأميركا رفع الضرائب وإرجاء خفض الفائدة لأواخر 2024

2024-07-19 14:40:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال صندوق النقد الدولي ، الخميس ، إن نظام الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي يجب ألا يقرر خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2024 ، وأن على الحكومة رفع الضرائب لإبطاء نمو الديون الفيدرالية ، بما في ذلك للأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار ، وهو الحد الذي حدده الرئيس الحالي جو بايدن. ونشرت التوصيات يوم الخميس في تقرير مفصل للموظفين حول نتائج المراجعة السنوية لصندوق النقد الدولي ، والتي يعدها موظفو الصندوق لتحليل السياسات الاقتصادية لكل دولة عضو وفقا لي المادة الرابعة. في الأسابيع الأخيرة ، شدد صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى مزيد من الحذر ، بالنظر إلى أن عجز الموازنة الأمريكية يستمر في النمو على الرغم من النمو الاقتصادي القوي ، حيث يقوم الحزبان الجمهوري والديمقراطي بصياغة مقترحاتهما بشأن الضرائب والإنفاق الحكومي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر.