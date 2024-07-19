2024-07-19 14:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبيبة الصيفية في العاصمة الفرنسيةباريس، يوم الجمعة، عن تأثرها بالعطل العالمي الذي أصاب شبكة الإنترنت، فيما سيمثل460 رياضياً الدول العربية في الأولمبياد، بينهم لاعبان عراقيان من بين الأكبرسناً.

وقالاللجنة المنظمة في بيان أوردته وسائل إعلام غربية، إن عملياتها المرتبطةبتكنولوجيا المعلومات تأثرت نتيجة انقطاع الإنترنت قبل أسبوع واحد من موعد انطلاقالدورة.

وأضافت"لجأنا لتفعيل خطط الطوارئ من أجل استمرار عملياتنا"، دون أن تكشف عن أيتفاصيل تتعلق بكيفية تأثر عملياتها.

وتسببخلل تقني عالمي اليوم الجمعة، في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائلالإعلام. وأثر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلكالمطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وفيالسياق، يشار 460 رياضياً يمثلون الدول العربية الـ22 في دورة الألعاب الأولمبيةباريس 2024، وتشمل قوائم الدول العربية 314لاعباً و146 لاعبة، وتعد مصر أكثر الدولة العربية مشاركة في الأولمبياد بواقع 166رياضياً.

فيمادخل لاعبا المنتخب الأولمبي العراقي سعد ناطق (30 عاماً)، وأيمن حسين (28 عاماً)ضمن في قائمة اللاعبين الأكبر سناً في الأولمبياد، وتصدر القائمة اللاعب الأرجنتينينيكولاس أوتاميندي (36 عاماً)، في حين جاء المغربي سفيان رحيمي (28 عاماً)كأصغر لاعب.