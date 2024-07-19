2024-07-19 14:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، باندلاع حريقين في منزلين بالمحافظةتسبب أحدهما بـ"تشويه" طفلة رضيعة، فيما أصيب شخصان بطعنات جراء مشاجرةشرقي المحافظة.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حريقاً اندلع نتيجة تماس كهربائي بمنزل في منطقةالتحرير وسط مدينة بعقوبة وأدى إلى إصابة طفلة رضيعة بحروق تسببت بتشوهات لها".

وأضافأن "الحادث الثاني اندلع في منزل بمنطقة إمام ويس في المقدادية شمال شرقيديالى دون خسائر بشرية"، لافتاً إلى أن "الدفاع المدني أخمد نيرانالحريقين".

منجانب آخر، أشار المصدر إلى إصابة شخصين بطعنات سكين بمشاجرة في منطقة حمرين عند أطرافناحية السعدية شمال شرقي ديالى.