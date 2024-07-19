اندلاع حريق ببساتين جنوب غربي ديالى (صور)

2024-07-19 14:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، باندلاع حريق في منطقة العيط جنوبغربي المحافظة.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حريقاً اندلع ببساتين قرية العيط عند أطرافمنطقة عرب جبار بناحية خان بني جنوب غربي ديالى بسبب تماس كهربائي أدى لسقوط أحدأسلاك الكهرباء".

وأضافأن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث وباشرت بإخماد الحريق ومنع توسعهللبساتين الأخرى"، لافتاً إلى عدم تسجيل خسائر بشرية.

وكانتبساتين العيط قد شهدت الأسبوع الماضي أحداثاً دامية نتيجة معركة بين القواتالأمنية وعناصر من داعش انتهت عند مقتل وإصابة 12 عنصراً أمنياً ومقتل إرهابيين اثنينأحدهما قيادي بالتنظيم.