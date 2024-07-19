الناشط ضرغام ماجد يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال

2024-07-19 14:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الناشط المدني ضرغام ماجد، يوم الجمعة، تعرضه الى محاولة اغتيال فاشلة من قبل جهات متنفذة (لم يسمها).

وقال ماجد في بيان اليوم، إنه تعرض إلى "محاولة إغتيال عدت و دبرت بطريقة جديدة غامضة و بإتقان لكن فشلت".

وأضاف "اكتشفت (..) وشاهدت بعض خيوطها، وعرفت (..) أنها تمت بمشاركة ثلاث جهات سأزود الشرفاء من القيادات الأمنية الشريفة بإسماء الجهات، وبعض المتعاونين معهم إن كانت مستعدة للتصدي لهم والقصاص منهم لأنهم متنفذون وأصحاب سلطة".

وأردف الناشط ضرغام ماجد، بالقول "إن كانت غير مستعدة سيكون الرد الشعبي (..) على المنفذين رادع وفاضح لهم ولإجرامهم ومكرهم ومكائدهم".

يأتي هذا بالتزامن مع اقامة محامٍ عراقي، يوم أمس الخميس، شكوى قضائية ضد الناشط التشريني "ضرغام ماجد" بتهمة مهاجمة الطائفة الشيعية ومدح الحركة "الوهابية".

وظهر ضرغام ماجد بمقطع فيديو أثناء قيادته لتظاهرة احتجاجية ضد انقطاع الكهرباء في محافظة بابل، وهو يقول إن "الحركة الوهابية من أشرف الحركات، عكس الشيعة الذين اغلبهم "انذال وعارات وسفلة"، بحسب تعبيره.