2024-07-19 14:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعاد خطيب جمعة مسجد الكوفة مهند الموسوي، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، كلمة المرجع محمد صادق الصدر عن قتلة الامام الحسين عليه السلام.

وقال الموسوي بحسب ما نقل عنه بيان المكتب الخاص لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، تلقته "بغداد اليوم": "يوجد في كلِّ جيلٍ طبقةٌ من الناس المتطرّفين في الظلم، بحيث لو كان الحسين (عليه السلام) موجوداً لقتلوه".

وأضاف: "هم على استعداد فعلاً أن يفعلوا شيئاً كواقعة الطفّ، يعني أنَّ مستواهم النفسي والعقليّ والاجتماعيّ والدينيّ مناسبٌ لذلك".

خاتما بـ"السيد الشهيد محمد الصدر قدس سره".