2024-07-19 14:54:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد أن وصف رئيس اتحاد الأدباء العراقيين، عمر السراي، الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد، بالشاعر العادي، والذي “يمكن تكراره”، انقسم عراقيون بين معارض للسراي بذريعة الدفاع عن شعرية عبد الواحد، ومؤيد لكلام رئيس اتحاد الأدباء، مذكرين بخطورة عبد الواحد، وتمجيده بصدام حسين ونظامه، ودوره في التعبئة العسكرية خلال حرب الثماني سنوات. وفي هذا الصدد تداول […]

ظهرت المقالة ابنة شقيق الشاعر عبد الوهاب البياتي: عبد الرزاق عبد الواحد هددني بالاغتصاب أولاً على ايشان.