2024-07-19 15:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب مضر معن، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، عن المضي بتفعيل مقترح "مشروع صندوق البيئة"، مشيرا الى ضرورة التعامل مع البيئة كجزء من أولويات الامن القومي مع فقدان 40% من الاحزمة الخضراء ومصدات الكثبان الرملية خلال العشرين عاما الماضية.

وقال معن في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المتغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العراق في السنوات الاخيرة تثير القلق خاصة مع الدراسات الاخيرة للكثير من المراكز حول تأثيرها البالغ على بيئة البلاد مع انحسار امدادات المياه وتوسع دائرة التصحر وبروز خطر الكثبان الرملية التي تقف على حدود 6 محافظات".

واضاف ان "البيئة يجب التعامل معها على انها جزء من اولويات الامن القومي للبلاد والسعي الى تشكيل صندوق البيئة الذي يؤمن الاموال اللازمة لمشاريع حقيقية في ايقاف التصحر وبناء خطوط صد للكثبان الرملية مع اعادة احياء الاحزمة الخضراء في اكثر من 40 موقعا في غرب وشمال وجنوب وشرق البلاد".

واشار الى ان "العراق فقد بعد 2003 اكثر من 40% من الاحزمة الخضراء التقليدية بسبب التجريف والتصحر والأفات والاهمال والاضطرابات الامنية والحرائق"، لافتا الى ان "تمويل صندوق البيئة يكون بتحديد نسب من ميزانيات المحافظات بالاضافة الى جمع التبرعات على نطاق يوفر امكانية حقيقية في بدء مشاريع تضمن دعم البيئة وفق خارطة طريق لاتقف عند الزراعة بل الاستمرارية بالعناية".

وتابع، أن "المشروع سيطرح قريبا على رئيس مجلس الوزراء من اجل المضي به وفق السياقات المعتمدة لان الملف في غاية الأهمية".

ومن بين اكثر من 130 مليون دونم مساحة العراق، تبلغ المساحة المتصحرة قرابة 95 مليون دونم، فيما تبلغ مساحة الأراضي المهددة بالتصحر اكثر من 27 مليون دونم، فيما تبلغ الاراضي الصالحة للزراعة فقط 12 مليون دونم، مع فقدان العراق سنويًا اكثر من 200 الف دونم من الاراضي الصالحة للزراعة بسبب التصحر.



