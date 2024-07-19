كادر تدريب برتغالي لقيادة منتخب كرة الصالات النسوي

2024-07-19 15:24:03 - المصدر: واع

بغداد - واعالتقى رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، الملاك التدريبيّ الجديد لمنتخب كرة الصالات للسيدات، بحضور عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد رشا طالب واللجنة النسويّة في الاتحاد.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "درجال رحب بالملاك التدريبي، متمنياً له التوفيق في مهمته التدريبيّة بقيادة منتخب كرة الصالات الوطنيّ للسيدات إلى نجاحاتٍ مُنتظرةٍ مُقبلةٍ في ظل ما تحقق من إنجازٍ كبيرٍ على الصعيدِ الاقليميّ قبلَ عامين، بحُصول العراق على لقب بطولة غرب آسيا عام 2022 في السعودية للسيدات".وأضاف أنه "تم الاتفاقُ مع الملاكِ التدريبيّ البرتغالي لمنتخبنا الوطنيّ لكرة صالات السيدات، المؤلف من فييرا بيتنكور، مدربة للمنتخب، يساعدها فرانسيشكو ميكري، وفلّيبي أندراده مدرباً لحراسِ المرمى، على تفاصيل بنودِ العقد الذي سيبرم ويبدأ من تاريخ الأول من شهر آب المقبل، كما تم الاتفاق على برنامج إعداد المنتخب الوطنيّ للسيدات للمرحلةِ المُقبلة، على أن يتابع الملاك التدريبيّ منافسات دوري كرة الصالات للسيدات التي ستنطلق في 25 من شهر تموز الحالي في العاصمة بغداد لتقييم اللاعبات، واختيار الأفضل منهن ضمن برنامج التحضير لنهائيات كأس آسيا للسيدات".