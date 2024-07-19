اتحاد الركبي يقيم دورتين تحكيمية وتدريبية في كركوك

2024-07-19 15:24:03 - المصدر: واع

بغداد - واعبرعاية رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الدكتور عقيل مفتن، أقام الاتحاد العراقي للركبي، وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي في محافظة كركوك، دورتين تدريبية وتحكيمية.وذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الدورتين اللتين شهدتا حضور رئيس الاتحاد العراقي للركبي الدكتورفريق هزاع والأمين العام للاتحاد محمد حنون، وحاضر فيهما المحاضر الدولي حسين صادق، والمحاضر مصطفى عبد".وقال رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد حسين عماد: إن "الهدف من إقامة هكذا دورات من أجل تطوير ونشر لعبة الركبي في العراق، ولتوسيع القاعدة، وتأسيس جيل جديد يرفد المنتخبات الوطنية".وأضاف أن "الاتحاد العراقي للركبي يسعى إلى إقامة دورات تدريبية وتحكيمية في المحافظات كافة، وهي من ضمن الخطة التي وضعها المكتب التنفيذي لتطوير رياضة الركبي في البلد".من جهته، أشار المحاضر الدولي حسين صادق إلى أن "الدورتين شملتا العديد من التفاصيل التي تخص رياضة الركبي، فضلاً عن عدد من المواضيع التي تخص الأمور الفنية برياضة الركبي".