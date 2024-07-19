بعد استشهاد منتسب.. إعادة التقييم الأمني لـ3 منحدرات حدودية شرق العراق

2024-07-19 15:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، عن إعادة التقييم الأمني لمنحدرات حدودية شرق العراق بعد يوم على استشهاد منتسب.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "منتسبا في قوات الحدود استشهد مساء يوم امس بانفجار مخلف حربي قديم في منحدر قرب الشريط الحدودي بين العراق وايران من جهة مدينة مندلي"، مشيرا الى ان "هذا الحادث اثار القلق من احتمالية وجود مخلفات حربية ظاهرة قد تشكل خطر على منتسبي الحدود".

وأضاف ان "فرق هندسية باشرت بإعادة تقييم امني شامل لـ3 منحدرات حدودية قريبة من أبراج ونقاط مرابطة وكمائن من اجل منع وجود اي مخلفات حربية قديمة قد تشكل خطر على حياة المنتسبين".

وبين المصدر ان "استشهاد المنتسب يوم امس كان مفاجئا لكن توقعات بان السيول التي تدفقت في المنحدرات الحدودية ربما وراء جرفه"، مؤكدا ان "إعادة التمشيط يأتي من اجل وضع تحديد طرق امنة للمرور في عمق النقاط والمراصد الحدودية".

يشار الى ان مصدر امني، افاد يوم امس الخميس، باستشهاد منتسب في قوات حرس الحدود بانفجار مخلف حربي شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مخلفا حربيا يعود للحرب العراقية الإيرانية انفجر اثناء المرور عليه في منحدر قرب قضاء مندلي شرق محافظة ديالى".

وأضاف أن "الانفجار أدى الى استشهاد منتسب في قوات حرس الحدود".















