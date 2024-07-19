الاستخبارات العراقية تطيح بـ8 تجار مخدرات وإرهابي

2024-07-19 15:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، إلقاء القبض على 8 تجار مخدرات وإرهابي بكمائن محكمة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد القت القبض على احد العناصر الارهابية في منطقة الراشدية ببغداد، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (1/4) ارهاب".

ومن جهة اخرى تمكنت مفارز المديرية بحسب البيان، "من إلقاء القبض على 8 تجار ومروجي المواد المخدرة بالجرم المشهود في مناطق متفرقة من العاصمة ضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وأدوات تعاطي وأسلحة خفيفة اخرى ، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات"، مؤكدا "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".