مداهمة وكر لتهريب المشتقات النفطية والقبض على 10 متهمين في بغداد والبصرة

2024-07-19 16:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، مداهمة وكر لتهريب المشتقات النفطية والقبض على 10 متهمين في محافظتي بغداد والبصرة.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز اللواء الثامن لشرطة الطاقة في محافظة البصرة، القت القبض على (8) متهمين وضبط عجلتهم التي يستقلونها لمحاولتهم الدخول الى حقل الرميلة النفطي الجنوبي بتصاريح امنية مزورة".

وفي السياق نفسه، وبحسب البيان: "داهمت مفارز اللواء الثالث في منطقة الكاظمية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد وكراً يستخدم لتدوير وتهريب المشتقات النفطية واثمرت العملية عن اعتقال متهم وضبط (3) عجلات تحمل خزانات حديدية معبأة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية".

وأضافت: "كما القت مفارز اللواء الرابع في جانب الرصافة من المحافظة آنفاً القبض على متهم وضبط عجلته المحملة بمنتوج نفطي مجهول الكمية لوجود اختلاف بين ارقام (السيلة) المثبتة على العجلة والأخرى المذكورة في مستند التحميل، هذا وتم إيداع المتهمين التوقيف وحجز المضبوطات كافة تمهيداً لاستكمال التحقيقات معهم وعرضها على القضاء المختص استناداً للقانون رقم (41) لسنة 2008 الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته".



