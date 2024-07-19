العراق يعلن عن قرب عرض 100 فرصة استثمارية أمام الشركات العالمية

2024-07-19 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، اليوم الجمعة، عن قرب عرض 100 فرصة استثمارية أمام الشركات العالمية في عموم محافظات العراق.وقال مكية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة الوطنية للاستثمار والمجلس الاقتصادي العراقي أنهيا جميع الاستعدادات لعقد ملتقى استثماري كبير ستُعرض فيه نحو 100 فرصة استثمارية في عموم محافظات العراق".