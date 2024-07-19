العراق يعلن عن قرب عرض 100 فرصة استثمارية أمام الشركات العالمية
2024-07-19 16:42:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، اليوم الجمعة، عن قرب عرض 100 فرصة استثمارية أمام الشركات العالمية في عموم محافظات العراق.
وقال مكية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة الوطنية للاستثمار والمجلس الاقتصادي العراقي أنهيا جميع الاستعدادات لعقد ملتقى استثماري كبير ستُعرض فيه نحو 100 فرصة استثمارية في عموم محافظات العراق".
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، اليوم الجمعة، عن قرب عرض 100 فرصة استثمارية أمام الشركات العالمية في عموم محافظات العراق.
وقال مكية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة الوطنية للاستثمار والمجلس الاقتصادي العراقي أنهيا جميع الاستعدادات لعقد ملتقى استثماري كبير ستُعرض فيه نحو 100 فرصة استثمارية في عموم محافظات العراق".