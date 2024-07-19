قفزة الدولار في يوليو تدفع العملات العالمية الأخرى للهبوط

2024-07-19 16:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو حيث يعيد التجار تقييم تأثير عودة الرئيس السابق دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض. ارتفع مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار بنسبة 0.5 ٪ أمس، وهو أكبر ارتفاع منذ أوائل يونيو ، مما أدى إلى أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع. حدث هذا بعد أن قال ترامب في مقابلة إن الدولار القوي مقارنة بالعملات الأجنبية الضعيفة يخلق عبئا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي. وقال شون أوزبورن ، كبير استراتيجيي العملات في سكوتيابنك Scotiabank، إن الأسواق بالغت في رد فعلها قليلا على تصريحات ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأضاف أن الطلب على الأصول الآمنة و العوائد المرتفعة قد عزز قيمة الدولار.