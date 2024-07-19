ضغوط الشحن العالمية تثير المخاوف من عودة التضخم

2024-07-19 16:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تشهد تجارة السلع أول صدمة لها منذ جائحة كوفيد 19 بسبب هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر. على الرغم من عدم وجود ارتفاع ملحوظ في التضخم نتيجة للهجمات ، ليس هناك ما يضمن استمراره إذا استمرت المضاعفات لفترة طويلة أو بدأت في إعاقة الخدمات اللوجستية البرية. وكتب الاقتصاديون الماليون في نومورا ، بقيادة جورج موران من لندن ، في مذكرة بحثية: نعتقد أن الأسواق تقلل من مخاطر ارتفاع أسعار الشحن لكن نموذجنا يشير إلى أنه قد يكون هناك ضغط تصاعدي كبير على التضخم. بالنسبة للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم التي بدأت أو تستعد لخفض أسعار الفائدة ، فإن أي عودة إلى ارتفاع أسعار المستهلك ستكون تحديا كبيرا ، وما يمكن أن يساعد صانعي السياسات هو تكثيف جهود الصناعة البحرية لمعالجة الاختلالات.