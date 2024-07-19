مايكروسوفت: أصلحنا الخلل التقني الذي أصاب تطبيقات وخدمات بشكل كامل

2024-07-19 16:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية أنه تمت معالجة السبب الرئيسي للخلل الفني العالمي لتشغيل منصة مايكروسوفت 365، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك خلل في تشغيل بعض الخدمات والتطبيقات. وقالت الشركة في بيان: تم إصلاح السبب الرئيسي للخلل. و لا يزال هناك تأثيرات في تشغيل بعض خدمات وتطبيقات مايكروسوفت 365. واستفاق العالم اليوم الجمعة، على خلل تقني شل الأسواق والمطارات والخدمات حول العالم. وأبلغ مستخدمو خدمات مايكروسوفت عن انقطاعات واسعة النطاق للانترنت، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجيا على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365. ويرتبط انقطاع شركة مايكروسوفت بتحديث جديد لشركة كراود سترايك CrowdStrike وهي شركة برمجيات الأمن السيبراني. وتسبب هذا بحدوث اضطرابات في العديد من القطاعات، وكانت البورصات وشركات الطيران والبنوك الأكثر تضررا.