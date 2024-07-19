لهذا السبب.. حارس إسبانيا يغيب لنهاية 2024

2024-07-19 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل اعلام اسبانية، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، عن غياب حارس منتخب اسبانيا أوناي سيمون لنهاية 2024.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن "سيمون غادر المستشفى اليوم الجمعة بعد إجراء جراحة في معصم يده اليمنى"، مبينة ان "الحارس الإسباني الدولي سيغيب عن الملاعب فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر، وقد يمتد الغياب لنهاية العام الجاري".

وأضافت أن "سيمون سيغيب عن 25 مباراة لفريقه اتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا طوال تعافيه من الإصابة"، مشيرة الى ان "سيمون لن يشارك مع منتخب إسبانيا في أول أربع مباريات بالموسم الجديد من بطولة دوري أمم أوروبا في سبتمبر وأكتوبر، ولن يظهر في المباريات الدولية بشهر تشرين الثاني".

ويعد أوناي سيمون (27 عاما) الحارس الأساسي لمنتخب إسبانيا في آخر ثلاثة أعوام، وشارك في بطولتي يورو 2021 و2024 ومونديال 2022.

المصدر: وكالات





