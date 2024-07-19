رئيس الأمن السيبراني: حددنا مشكلة العطل المعلوماتي العالمي

2024-07-19 17:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن رئيس كراودسترايك للأمن السيبراني جورج كورتز عن تحديد المشكلة خلف العطل المعلوماتي العالمي ويجري تصحيحها. وكتب كورتز على منصتي إكس ولينكد إن أن "كراودسترايك تعمل بشكل نشط مع العملاء المتضررين من ثغرة عثر عليها في تحديث واحد للمحتوى لمستخدمي ويندوز ...ليس حادثا أمنيا أو هجوما سيبرانيا" مؤكدا: "تم تحديد المشكلة وعزلها ونشر تصحيح". من جانبها، أعلنت الحكومة الألمانية أن العطل المعلوماتي الذي طال قطاعات عديدة عبر العالم ناجم عن "تحديث فيه خلل" أجرته مجموعة كراودسترايك الأميركية للأمن السيبراني لأحد برامجها المعلوماتية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد عطا للصحفيين إن الشركة وفرت "حلا لاحتواء" المشكلة للشركات المتضررة التي لم