2024-07-19 17:54:07 - المصدر: منصة إيشان

حاصرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الكيان المحتل بإبداء رأيها الاستشاري بخصوص انتهاكات الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أشارت إلى أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب اتفاقية أوسلو له الحق في تقرير مصيره. وقال رئيس محكمة العدل الدولية، إن “الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، الرأي الاستشاري الحالي لا […]

ظهرت المقالة العدل الدولية تحاصر الكيان: يجب أن ينهي احتلاله للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن أولاً على ايشان.