تبخر ربع القيمة السوقية لأسهم "كراود سترايك" الأمريكية

2024-07-19 17:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسهمشركة(Crowdstrike) الأمريكيةفي بداية التعاملات المبكرة يوم الجمعة، بنسبة 21%، أي أن نحو ربع قيمتها السوقيةتبخرت خلال دقائق معدودة من بدء التداولات.

وجاء الهبوط الحاد فيأسهم شركة "كراود سترايك" في أعقاب الخلل التقني الذي ضرب العالم صباحالجمعة وتسبب بسلسلة من المشاكل التقنية أدت إلى تعطيل خدمات بعض شركات الطيرانوالبنوك وبورصات وقنوات تلفزيونية عن العمل. وهو الخلل الذي تبين أنه ناتج عنتحديث قامت به منصة "كراود سترايك" وأدى إلى تعطل في نظام التشغيل"وندوز" المملوك لشركة "مايكروسوفت".

وتصل قيمة الخسارةالسوقية إلى ما يقرب من 16 مليار دولار في تقييم "Crowdstrike" بعد تورطالشركة في انقطاع ضخم لتكنولوجيا المعلومات ضرب الشركات والمطارات في جميع أنحاءالعالم.

كما تراجعت أسهم شركة"مايكروسوفت" وكذلك أسهم شركات السفر والترفيه، حيث قام المستثمرونبتقييم الاضطراب المحتمل للمصطافين.

والرئيس التنفيذي لشركةكراودسترايك "نعتذر عما حدث ونعمل الآن على استعادة الأنظمة".

وشركة (Crowdstrike) ليست معروفة على نطاق واسع وذلك بسببأنها شركة أمنية تقدم خدماتها للشركات الكبرى وليس للأفراد. وهي شركة أميركيةمقرها في أوستن بولاية تكساس، ومدرجة في البورصة الأميركية، وتظهر في كل من مؤشري"ستاندرد آند بورز 500" ومؤشر "ناسداك" للتكنولوجيا الفائقة.

ومثل الكثير من شركاتالتكنولوجيا الحديثة، لم تكن موجودة منذ فترة طويلة، حيث تأسست (Crowdstrike) منذ 13 عاماً فقط، لكنها نمت لتوظف مايقرب من 8500 شخص حالياً.

وباعتبارها مزوداًلخدمات الأمن السيبراني، فإنها تميل إلى أن يتم استدعاؤها للتعامل مع آثار هجماتالاختراق. وقد شاركت في التحقيقات في العديد من الهجمات الإلكترونية البارزة علىمستوى الولايات المتحدة والعالم.

وفي تقرير أرباحهاالأخير، أعلنت الشركة عن ما يقرب من 24000 عميل، ويمثل كل واحد من هؤلاء العملاءمؤسسة ضخمة في حد ذاته، لذا من الصعب تقدير عدد أجهزة الكمبيوتر الفردية المتأثرةبأزمة الخلل التقني العالمي الراهنة.