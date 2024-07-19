الصناعة تعلن عن فرص استثمارية جديدة بمجال إنتاج الإطارات

2024-07-19 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلاميأعلنت وزارة الصناعة، اليوم الجمعة، عن فرص استثمارية جديدة في مجال إنتاج الإطارات.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات تمتلك نشاطاً واسعاً في مجال المشاريع الاستثمارية الخاصة بإنتاج الإطارات تمثلت بفرص استثمارية معلنة".وأضافت، أن "الفرص تضمنت: 1- فرصة إنشاء مصنع لإنتاج إطارات الحمل الثقيل (all steel) بطاقة لا تقل عن 500 ألف إطار سنوياً، 2- فرصة إنتاج إطارات الصالون والحمل الخفيف بتكنولوجيا حديثة، 3- فرصة إنتاج الإطارات من الأجزاء النصف مصنعة (الإطار الأخضر)".وتابعت الجبوري، أن "الفرص الاستثمارية قيد الموافقات شملت: 1- فرصة تشغيل مصنع بابل بأسلوب المشاركة، 2- فرصة إنتاج إطارات الهمر وإطارات SUV في مصنع بابل".وأشارت إلى، أن "هناك فرصا من خلال تفاهمات مع شركات عالمية، إذ تضمنت فرصة إنشاء مصنع لإنتاج إطارات الدراجات النارية".واستطردت، أن "الشركة، سعت لاستقطاب مستثمرين من خلال التحرك نحو الشركات ذات التخصص والحصص السوقية في الشرق الأوسط، أثمر عنه توقيع مذكرة تفاهم كأساس لتوقيع عقد شراكة لإنتاج إطارات الصالون بالقياسات المطلوبة محلياً"، لافتة إلى، أن "الشركة في طور عقد تفاهمات مع شركات أخرى بشأن إنشاء صناعات مطاطية رصينة لتغطية حاجة السوق من الإطارات بتكنولوجيا حديثة".